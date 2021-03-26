***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:54
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920976
BIST
16:321.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -17,84
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:328,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0873
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:329,4897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1341
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:32445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:32
|BJKAS
|6,93
|594.901.057
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.918.744
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.058.536
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.500.108
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.983.567
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,90
|2.480.913.768
|% -1,29
|
|VESTL
|38,30
|938.495.690
|% 3,23
|
|SISE
|7,33
|823.964.787
|% 1,52
|
|SASA
|44,88
|701.377.826
|% -1,06
|
|AVOD
|9,49
|664.983.567
|% -9,96
|
|GARAN
|6,90
|2.480.913.768
|% -1,29
|
|SKBNK
|1,19
|208.772.144
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,72
|607.998.827
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,17
|308.913.296
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|195.618.737
|% 0,72
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0244
|8,0268
|% 1,10
|
|Euro
|9,4735
|9,4897
|% 1,43
|
|Sterlin
|11,0232
|11,0785
|% 1,47
|
|Frank
|8,4896
|8,5408
|% 1,01
|
|Riyal
|2,1333
|2,1440
|% 1,14
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,22
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|2,04
|