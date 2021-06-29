***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:41
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944741
BIST
12:591.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -17,49
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:598,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0346
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:5910,3899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0197
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:59496,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 496,57
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:59
|TKURU
|271,00
|2.701.870
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.119.007
|% 9,97
|
|MERKO
|5,45
|13.278.990
|% 9,88
|
|KUTPO
|59,70
|355.283.327
|% 9,84
|
|VANGD
|5,81
|5.161.740
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|144.375
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|4.812.310
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,79
|19.705.675
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,10
|1.144.817
|% -8,90
|
|MERIT
|16,31
|473.269
|% -8,63
|
|THYAO
|13,38
|659.104.562
|% -3,46
|
|GARAN
|8,15
|534.096.875
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,92
|363.182.347
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,70
|355.283.327
|% 9,84
|
|KOZAL
|114,80
|217.620.807
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,92
|363.182.347
|% -1,03
|
|IHLGM
|1,02
|42.578.547
|% -2,86
|
|PEKGY
|1,00
|37.004.579
|% 1,01
|
|HALKB
|5,09
|165.990.154
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,53
|83.486.789
|% -0,28
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7133
|8,7178
|% 0,40
|
|Euro
|10,3827
|10,3899
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0409
|12,1013
|% 0,12
|
|Frank
|9,4323
|9,4891
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3170
|2,3286
|% 0,31
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-7,20
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-18,00
|
|Tam
|3.271
|3.353
|-20,86
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|-10,09
|
|Çeyrek
|793
|811
|-5,04
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|-0,31
|