***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 15:54
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976267
BIST
15:571.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 18,34
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:579,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0516
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:5711,2738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0514
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:57569,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,90
|Açılış
|: 569,52
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:57
|TSPOR
|6,18
|27.084.814
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,30
|123.330.618
|% 8,52
|
|GSDDE
|4,28
|31.136.198
|% 8,08
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.761.065
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.608.783
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.129.120
|% -9,90
|
|INVEO
|28,76
|14.461.925
|% -8,99
|
|AKFGY
|5,42
|34.794.900
|% -8,45
|
|PETKM
|7,03
|2.561.837.907
|% 3,08
|
|GARAN
|10,84
|2.152.029.024
|% 0,56
|
|THYAO
|18,15
|2.098.645.638
|% 0,55
|
|SISE
|9,40
|1.754.190.763
|% 4,79
|
|YKBNK
|3,13
|1.079.597.101
|% 2,96
|
|PETKM
|7,03
|2.561.837.907
|% 3,08
|
|YKBNK
|3,13
|1.079.597.101
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|438.566.218
|% 4,73
|
|GARAN
|10,84
|2.152.029.024
|% 0,56
|
|SISE
|9,40
|1.754.190.763
|% 4,79
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7264
|9,7292
|% 0,53
|
|Euro
|11,2672
|11,2738
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1465
|13,2125
|% 0,42
|
|Frank
|10,5831
|10,6469
|% 0,29
|
|Riyal
|2,5844
|2,5973
|% 0,44
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,34
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.773
|3.830
|3,00
|
|Tam
|3.758
|3.852
|6,60
|
|Yarım
|1.816
|1.863
|3,19
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|0,22
|
Seans Raporu
15:57
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