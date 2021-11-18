***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 15:23
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978487
BIST
16:381.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 18,22
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
16:3811,1269
En Yüksek
|Değişim
|: 4,65%
|| 0,4942
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:3812,6308
En Yüksek
|Değişim
|: 4,88%
|| 0,5872
|Açılış
|: 12,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:38664,72
En Yüksek
|Değişim
|: 4,23%
|| 27,00
|Açılış
|: 664,72
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:38
|TETMT
|190,50
|7.891.656
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.840.662
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|168.218.079
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|91.464.671
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|611.113.115
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.098.039
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,83
|50.569.427
|% -8,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|TDGYO
|6,43
|10.927.472
|% -7,08
|
|GARAN
|11,97
|5.124.650.295
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,53
|2.761.777.658
|% 4,75
|
|AKBNK
|7,08
|2.391.825.347
|% -0,42
|
|PETKM
|7,56
|2.253.481.661
|% -1,95
|
|SISE
|10,74
|1.941.839.368
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,53
|2.761.777.658
|% 4,75
|
|GARAN
|11,97
|5.124.650.295
|% 0,59
|
|TSKB
|1,55
|528.979.289
|% -1,90
|
|AKBNK
|7,08
|2.391.825.347
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,11
|672.092.733
|% -3,21
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1133
|11,1269
|% 4,65
|
|Euro
|12,6115
|12,6308
|% 4,88
|
|Sterlin
|14,9364
|15,0113
|% 4,51
|
|Frank
|11,9463
|12,0183
|% 4,75
|
|Riyal
|2,9551
|2,9700
|% 4,65
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,51
|
|Altın Gr.
|674
|674
|36,07
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|177,00
|
|Tam
|4.425
|4.554
|258,17
|
|Yarım
|2.109
|2.164
|86,00
|
|Çeyrek
|1.072
|1.101
|62,07
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,40
|
|B. Petrol
|80,32
|80,32
|0,04
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 21 kaybederek (% -0.28 ) 1, 863
-
16:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TSKB
-
16:51XU100
Endeks 1, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 36, 555.00 milyon TL de
-
16:51QNBFL
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 61.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218 adet işlem
-
16:49TDGYO
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 592 adet işlem