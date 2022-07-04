***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 17:40
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041261
BIST
17:282.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -22,38
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.420
17:2816,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0861
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:2817,5765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0976
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:28979,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,19
|Açılış
|: 979,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,12
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BERA
|15,38
|345.145.953
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|9.984.104
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.333.875
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.966.580
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,48
|126.827.074
|% 7,81
|
|CANTE
|39,76
|82.343.771
|% -9,96
|
|BMSCH
|10,62
|100.466.307
|% -8,76
|
|MZHLD
|86,05
|20.418.930
|% -7,52
|
|KFEIN
|21,06
|33.976.467
|% -6,32
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|THYAO
|48,20
|2.502.562.932
|% -2,23
|
|KOZAL
|196,90
|1.734.744.960
|% 5,29
|
|SISE
|21,34
|1.568.941.745
|% 0,00
|
|EREGL
|26,28
|1.118.085.220
|% -2,88
|
|KOZAA
|28,66
|1.026.158.113
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,85
|833.004.575
|% 1,42
|
|ODAS
|2,75
|392.292.935
|% -4,84
|
|YKBNK
|4,27
|463.640.075
|% -3,17
|
|TSKB
|1,99
|171.069.860
|% -2,93
|
|SISE
|21,34
|1.568.941.745
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8304
|16,8406
|% 0,51
|
|Euro
|17,5631
|17,5765
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,3494
|20,4515
|% 0,70
|
|Frank
|17,4359
|17,5410
|% 0,26
|
|Riyal
|4,4713
|4,4937
|% 0,44
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,79
|
|Altın Gr.
|979
|979
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.549
|6.628
|38,00
|
|Yarım
|3.205
|3.241
|19,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.620
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,91
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,89
|