***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:33
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041688
BIST
16:482.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -33,28
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.367
16:4816,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1716
|Açılış
|: 17,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:4817,4636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0732
|Açılış
|: 17,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4387
16:48978,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,20
|Açılış
|: 978,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:48
|GEREL
|4,62
|47.810.768
|% 10,00
|
|CANTE
|43,24
|43.898.105
|% 8,10
|
|GZNMI
|45,46
|29.983.245
|% 8,03
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,44
|1.271.600.184
|% 5,69
|
|ULUSE
|207,00
|13.920.456
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|TDGYO
|7,21
|2.820.492
|% -6,12
|
|THYAO
|46,78
|3.447.940.493
|% -1,89
|
|EREGL
|25,84
|1.372.180.044
|% -0,46
|
|HEKTS
|30,44
|1.271.600.184
|% 5,69
|
|SISE
|21,06
|1.263.872.323
|% -0,66
|
|SASA
|39,82
|1.170.303.850
|% -1,68
|
|EKGYO
|2,81
|1.033.648.289
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,20
|784.546.711
|% -1,87
|
|ODAS
|2,74
|442.991.716
|% 0,37
|
|TSKB
|1,96
|187.141.053
|% -1,01
|
|ISCTR
|4,41
|330.444.910
|% 0,23
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9957
|16,9978
|% 1,02
|
|Euro
|17,4476
|17,4636
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,2853
|20,3871
|% 0,00
|
|Frank
|17,5253
|17,6308
|% 0,61
|
|Riyal
|4,5174
|4,5400
|% 1,15
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-23,30
|
|Altın Gr.
|978
|979
|0,89
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|19,00
|
|Tam
|6.546
|6.632
|6,00
|
|Yarım
|3.204
|3.243
|3,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.621
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|-0,12
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,63
|
Seans Raporu
16:48
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17:02MZHLD
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