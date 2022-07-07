***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.07.2022 17:01
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043161
BIST
16:512.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,59
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.425
En Düşük
2.404
16:5117,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:5117,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0617
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:51969,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,54
|Açılış
|: 969,24
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:49
|IZFAS
|2,47
|3.271.701
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.372.877
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.219.349
|% 9,94
|
|KAPLM
|51,65
|40.268.089
|% 9,94
|
|FONET
|13,92
|25.679.201
|% 9,87
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KOZAL
|163,00
|638.027.007
|% -3,69
|
|AKSGY
|2,92
|18.935.328
|% -3,63
|
|DERIM
|5,89
|15.347.451
|% -2,64
|
|THYAO
|49,10
|3.255.168.157
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.074.279.004
|% 0,37
|
|EREGL
|26,22
|1.013.690.905
|% -1,65
|
|TUPRS
|243,00
|943.512.073
|% -0,74
|
|SASA
|40,88
|696.197.632
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,82
|627.497.024
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,32
|607.345.790
|% 3,10
|
|ODAS
|2,84
|305.073.034
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,53
|324.211.147
|% 2,03
|
|AKBNK
|8,10
|573.367.786
|% 2,40
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2090
|17,2486
|% 0,19
|
|Euro
|17,5524
|17,6097
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6265
|20,7299
|% 0,80
|
|Frank
|17,6628
|17,7692
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5812
|4,6042
|% 0,20
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,69
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,04
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.474
|6.566
|-42,00
|
|Yarım
|3.169
|3.211
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.605
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,54
|