***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 10:12
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055726
BIST
10:452.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 13,66
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:4517,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:4518,2584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
10:451.026,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.026,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:43
|TRCAS
|12,78
|11.562.756
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|CMBTN
|264,00
|27.153.806
|% 9,86
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|GZNMI
|56,60
|41.241.543
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,10
|89.623.406
|% -8,12
|
|ATEKS
|44,76
|8.627.061
|% -7,10
|
|BARMA
|40,78
|190.173.194
|% -5,43
|
|YBTAS
|30.111,10
|60.222
|% -5,01
|
|THYAO
|64,25
|1.823.985.564
|% 1,02
|
|TUPRS
|297,30
|1.254.779.589
|% 3,41
|
|KCHOL
|41,84
|374.205.935
|% 3,16
|
|SISE
|23,56
|336.874.684
|% -0,59
|
|AKBNK
|10,35
|331.073.062
|% 1,27
|
|ZOREN
|2,74
|204.994.220
|% 3,79
|
|EKGYO
|3,55
|249.867.098
|% 0,85
|
|HLGYO
|2,83
|201.217.374
|% 1,43
|
|YKBNK
|5,52
|314.571.130
|% 0,73
|
|ODAS
|4,28
|237.183.366
|% -3,60
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9646
|% 0,04
|
|Euro
|18,2503
|18,2607
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,5441
|21,6522
|% -0,21
|
|Frank
|18,8679
|18,9815
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7685
|4,7924
|% -0,01
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,34
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.945
|-11,00
|
|Yarım
|3.356
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|-0,09
|
|B. Petrol
|94,19
|94,19
|-0,91
|
Seans Raporu
10:43
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10:57ARDYZ
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10:54FLAP
Yüzde 4.14 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 712, 300 adet işlem