***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 11:15
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073875
BIST
11:053.992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 14,27
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.003
En Düşük
3.979
11:0518,6132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:0518,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0440
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:05985,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,03
|Açılış
|: 985,30
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TSPOR
|4,95
|239.511.769
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.642.031
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|17.770.317
|% 10,00
|
|FENER
|68,35
|110.989.406
|% 9,98
|
|ISBIR
|67,00
|1.079.035
|% 9,84
|
|PENTA
|63,80
|58.962.085
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|208.896.132
|% -9,89
|
|GESAN
|143,70
|336.436.166
|% -9,05
|
|SMRTG
|64,50
|106.184.948
|% -8,96
|
|YEOTK
|48,74
|54.099.237
|% -8,38
|
|THYAO
|100,90
|1.927.275.899
|% 1,41
|
|SASA
|106,50
|952.330.235
|% 6,50
|
|EREGL
|30,92
|783.640.068
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,52
|745.537.983
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,71
|742.225.472
|% 1,73
|
|EKGYO
|4,71
|742.225.472
|% 1,73
|
|TSKB
|3,06
|336.617.610
|% 5,52
|
|SKBNK
|2,07
|210.727.921
|% 4,55
|
|YKBNK
|9,52
|745.537.983
|% 1,60
|
|IHLAS
|0,67
|35.371.070
|% -2,90
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6132
|% 0,16
|
|Euro
|18,3640
|18,3757
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,9598
|21,0649
|% 0,21
|
|Frank
|18,5014
|18,6129
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% 0,10
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-2,44
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.634
|6.738
|-31,00
|
|Yarım
|3.233
|3.289
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,11
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|90,52
|90,52
|-0,69
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20EUREN
Yüzde 4.96 oranında artışla 58.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 467 adet işlem
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11:19EUREN
Yüzde 4.78 oranında artışla 58.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 212 adet işlem
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11:17OYAYO
Yüzde 6.34 oranında artışla 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 542, 982 adet işlem
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11:16XU100
Endeks 3, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 19, 814.00 milyon TL de
-
11:14FENER
Yüzde 9.98 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 646, 991 adet işlem