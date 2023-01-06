***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2023 10:16
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094705
BIST
10:085.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 66,58
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.185
En Düşük
5.048
10:0818,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:0819,7580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:081.110,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.110,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:07
|BFREN
|6.195,20
|33.929.430
|% 7,67
|
|EGGUB
|101,00
|6.241.993
|% 6,65
|
|DOBUR
|59,85
|3.941.973
|% 5,74
|
|YESIL
|6,75
|9.706.438
|% 4,98
|
|MANAS
|52,55
|6.362.446
|% 4,89
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|184,60
|2.600.888
|% -8,84
|
|SUMAS
|95,00
|315.431
|% -8,65
|
|MARTI
|5,01
|14.550.270
|% -8,58
|
|BRKVY
|23,98
|2.417.577
|% -8,47
|
|THYAO
|133,70
|360.035.118
|% -1,11
|
|EREGL
|40,08
|295.377.184
|% 0,00
|
|ASELS
|58,35
|200.178.340
|% -0,93
|
|EKGYO
|8,52
|182.638.394
|% 0,47
|
|ENKAI
|31,66
|176.589.202
|% 2,00
|
|EKGYO
|8,52
|182.638.394
|% 0,47
|
|YYAPI
|2,97
|51.111.655
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,50
|146.344.207
|% 0,19
|
|CRDFA
|3,80
|51.666.569
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,70
|26.279.259
|% -1,10
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7701
|18,7792
|% 0,08
|
|Euro
|19,7362
|19,7586
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,3177
|22,4297
|% 0,13
|
|Frank
|19,9667
|20,0870
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9804
|5,0054
|% 0,07
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,29
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|4,59
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.543
|7.612
|24,00
|
|Yarım
|3.653
|3.721
|12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,17
|0,14
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,70
|