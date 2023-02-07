***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:00
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110204
BIST
10:514.804
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -125,88
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:5118,8397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:5120,1849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0243
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:511.135,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.135,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:51
|KONYA
|2.964,50
|82.220.789
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.300.457
|% 9,99
|
|OYAKC
|24,92
|458.501.983
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.482.718
|% -9,99
|
|BFREN
|4.314,40
|6.607.373
|% -9,69
|
|ADEL
|107,00
|1.581.583
|% -9,01
|
|TURSG
|8,71
|25.626.612
|% -8,89
|
|AKGRT
|2,93
|17.259.375
|% -8,44
|
|KRDMD
|18,23
|878.032.777
|% 3,23
|
|THYAO
|136,10
|676.774.397
|% -2,72
|
|EREGL
|39,80
|526.574.116
|% -0,65
|
|OYAKC
|24,92
|458.501.983
|% 9,97
|
|ASELS
|56,30
|450.886.067
|% -4,25
|
|KRDMD
|18,23
|878.032.777
|% 3,23
|
|BSOKE
|6,00
|145.947.310
|% -5,96
|
|BUCIM
|6,00
|124.535.515
|% 7,53
|
|YKBNK
|8,72
|177.785.809
|% -1,80
|
|EKGYO
|7,13
|141.610.404
|% -1,93
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8397
|% 0,07
|
|Euro
|20,1760
|20,1849
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5780
|22,6912
|% 0,06
|
|Frank
|20,2381
|20,3600
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0027
|5,0278
|% 0,00
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,34
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,72
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.737
|7.799
|11,00
|
|Yarım
|3.780
|3.816
|5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,10
|
|B. Petrol
|82,04
|82,04
|1,05
|