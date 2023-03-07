***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2023 10:34
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120847
BIST
14:155.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 20,24
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:1518,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:1520,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0088
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:151.121,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.121,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:13
|BLCYT
|14,85
|34.848.708
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.485.205
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.187.611
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.454.986
|% 9,99
|
|MARKA
|6,06
|16.144.407
|% 9,98
|
|NATEN
|155,20
|173.627.973
|% -8,11
|
|ULUSE
|224,90
|556.721.213
|% -7,18
|
|RYSAS
|26,16
|19.090.505
|% -6,97
|
|UFUK
|63,60
|5.917.861
|% -5,00
|
|NIBAS
|18,55
|69.701.850
|% -4,68
|
|EREGL
|44,50
|4.233.151.474
|% 0,23
|
|ASTOR
|48,40
|3.895.984.672
|% 9,21
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|THYAO
|142,10
|3.401.458.219
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,84
|3.434.530.538
|% 0,93
|
|ISCTR
|13,24
|3.645.673.261
|% 2,16
|
|SKBNK
|2,64
|460.913.611
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,92
|3.309.051.783
|% 0,91
|
|EKGYO
|8,29
|1.100.274.832
|% -0,72
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9130
|18,9176
|% 0,12
|
|Euro
|20,1726
|20,1840
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6501
|22,7637
|% 0,03
|
|Frank
|20,1972
|20,3188
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0244
|5,0496
|% 0,09
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-3,59
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.608
|7.658
|-21,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.874
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,98
|85,98
|-0,20
|