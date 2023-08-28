***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2023 10:00
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189839
BIST
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12:457.931
En Düşük
|Değişim
|: 2,77%
|| 213,85
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4526,5731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
12:4528,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1465
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:451.634,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.634,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:43
|GOKNR
|30,14
|343.540.314
|% 10,00
|
|IZENR
|44,66
|883.060.081
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.299.984
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.580.364
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.957.043
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|56.005.219
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,66
|341.520.793
|% -6,80
|
|AVHOL
|111,90
|94.209.691
|% -4,36
|
|SISE
|54,40
|6.662.423.920
|% 6,04
|
|ISCTR
|20,52
|6.491.158.605
|% 9,85
|
|THYAO
|247,00
|4.818.929.292
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,60
|4.148.570.311
|% 4,57
|
|ASTOR
|134,90
|3.671.248.738
|% 7,58
|
|ISCTR
|20,52
|6.491.158.605
|% 9,85
|
|YKBNK
|17,07
|3.309.733.204
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,92
|698.164.382
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,57
|1.190.775.314
|% -0,81
|
|SISE
|54,40
|6.662.423.920
|% 6,04
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5645
|% 0,12
|
|Euro
|28,7155
|28,7596
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,2993
|33,4663
|% 0,09
|
|Frank
|29,9326
|30,1129
|% 0,12
|
|Riyal
|7,0626
|7,0980
|% 0,16
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,51
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.005
|11.085
|-16,00
|
|Yarım
|5.520
|5.564
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.782
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,22
|