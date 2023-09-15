***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2023 13:02
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195309
BIST
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14:448.103
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -15,73
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
14:4426,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0616
|Açılış
|: 26,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
14:4428,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0468
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
14:441.665,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,36
|Açılış
|: 1.665,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler14:44
|TRILC
|15,73
|73.710.764
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|215.759.461
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|44.370.922
|% 10,00
|
|ISBTR
|199.368,10
|9.370.301
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|303.919
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|295.757.748
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|3.217.509
|% -9,99
|
|ATSYH
|63,00
|9.093.314
|% -9,94
|
|SKTAS
|5,50
|28.483.704
|% -9,39
|
|AYCES
|403,90
|79.827.958
|% -6,87
|
|THYAO
|230,10
|5.179.845.592
|% -3,52
|
|EBEBK
|77,85
|3.475.840.641
|% -5,35
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|KOZAL
|31,24
|2.949.708.127
|% 0,06
|
|ZOREN
|4,91
|910.266.606
|% 2,08
|
|ODAS
|12,28
|2.178.221.407
|% 9,94
|
|YKBNK
|16,36
|2.954.234.794
|% 1,36
|
|SKBNK
|5,74
|986.829.357
|% 5,51
|
|ISCTR
|22,22
|3.134.583.317
|% 2,78
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9728
|26,9803
|% 0,23
|
|Euro
|28,7552
|28,7644
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3607
|33,5280
|% 0,09
|
|Frank
|29,9743
|30,1549
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1738
|7,2097
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|8,23
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,64
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.441
|54,00
|
|Tam
|11.045
|11.117
|-16,00
|
|Yarım
|5.540
|5.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,09
|0,47
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,36
|
Seans Raporu
14:44
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