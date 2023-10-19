***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2023 15:29
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207701
BIST
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16:027.842
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,28
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:0227,9974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:0229,7007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1781
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:021.757,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.757,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:00
|INTEM
|259,60
|123.734.637
|% 10,00
|
|MEKAG
|44,24
|4.960.808
|% 10,00
|
|GRSEL
|68,75
|103.944.743
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|192.864.831
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|32.983.767
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|89.946.502
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|BMSCH
|19,15
|136.423.630
|% -7,49
|
|ENSRI
|34,78
|163.857.209
|% -7,15
|
|THYAO
|217,70
|5.554.493.346
|% 0,55
|
|TUPRS
|136,60
|4.090.183.330
|% -3,26
|
|PETKM
|21,50
|2.682.725.349
|% -0,19
|
|BRSAN
|963,00
|2.574.834.342
|% 3,77
|
|YKBNK
|18,66
|2.508.412.230
|% 1,08
|
|EKGYO
|7,33
|1.501.001.058
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,89
|961.268.297
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,66
|2.508.412.230
|% 1,08
|
|PETKM
|21,50
|2.682.725.349
|% -0,19
|
|ODAS
|11,90
|1.181.884.925
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9927
|27,9970
|% -0,01
|
|Euro
|29,6767
|29,6995
|% 0,60
|
|Sterlin
|33,8869
|34,0568
|% 0,07
|
|Frank
|31,1036
|31,2909
|% 0,36
|
|Riyal
|7,4405
|7,4778
|% 0,06
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|7,79
|
|Altın Gr.
|1.761
|1.761
|8,88
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.896
|11.970
|-25,00
|
|Yarım
|5.966
|6.010
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.974
|3.005
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,60
|20,63
|0,07
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,72
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15VESBE
Yüzde 5.24 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 701, 130 adet işlem
-
16:13EBEBK
Yüzde 4.10 oranında artışla 72.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 601, 646 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 7, 855 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 69, 086.00 milyon TL de
-
16:11DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 420 adet işlem
-
16:10AKFYE
Yüzde 5.17 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 060, 591 adet işlem