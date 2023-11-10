***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2023 15:57
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216982
BIST
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17:377.799
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -42,52
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:3728,5789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1157
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:3730,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0840
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:371.787,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.787,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:37
|IHLGM
|1,54
|90.042.657
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.713.451.851
|% 9,99
|
|ARENA
|26,42
|57.650.548
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|277.090.054
|% 9,97
|
|ENSRI
|27,14
|87.803.537
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|VAKKO
|88,30
|101.023.514
|% -8,97
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|6.061.634.750
|% 0,09
|
|REEDR
|26,86
|3.713.451.851
|% 9,99
|
|EREGL
|38,40
|2.793.845.365
|% 2,35
|
|TUPRS
|150,30
|2.761.521.140
|% -0,20
|
|TABGD
|188,40
|2.281.254.916
|% 3,23
|
|EKGYO
|6,88
|1.284.588.349
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,26
|214.928.892
|% 6,78
|
|ZOREN
|5,25
|821.317.605
|% -1,87
|
|REEDR
|26,86
|3.713.451.851
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|640.206.440
|% 2,35
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5503
|28,5789
|% 0,41
|
|Euro
|30,5128
|30,5241
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,7918
|34,9663
|% 0,34
|
|Frank
|31,5546
|31,7447
|% 0,57
|
|Riyal
|7,5921
|7,6301
|% 0,35
|
Seans Raporu
17:37
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17:51ORGE
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17:49XU100
Endeks 7, 800 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 64, 681.00 milyon TL de
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17:49BJKAS
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 47.92 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 079 adet işlem
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17:48MEKAG
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 60.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 352, 126 adet işlem
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17:46OBASE
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 36.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 683, 881 adet işlem