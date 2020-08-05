***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2020 15:28
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865371
BIST
16:451.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
16:457,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1408
|Açılış
|: 7,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
16:458,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,2292
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3997
En Düşük
8,1274
16:45462,04
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 15,10
|Açılış
|: 462,04
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
463,03
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|419.080.520
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.378.679
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|29.997.492
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.307
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.403.876
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|985.174
|% -9,99
|
|SISE
|6,24
|2.325.573.161
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.429.313
|% -2,35
|
|GARAN
|6,76
|1.246.275.786
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,84
|846.779.534
|% 2,16
|
|GUSGR
|5,65
|765.280.610
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,08
|1.300.429.313
|% -2,35
|
|SISE
|6,24
|2.325.573.161
|% 8,52
|
|KRDMD
|2,84
|846.779.534
|% 2,16
|
|GARAN
|6,76
|1.246.275.786
|% 0,00
|
|TSKB
|1,10
|189.146.477
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2243
|9,2706
|% 2,83
|
|Frank
|7,7294
|7,7760
|% 2,97
|
|Riyal
|1,8702
|1,8795
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.044
|2.044
|24,66
|
|Altın Gr.
|462
|462
|15,02
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.080
|95,80
|
|Tam
|3.120
|3.169
|98,30
|
|Yarım
|1.515
|1.547
|50,40
|
|Çeyrek
|760
|775
|24,10
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|46,11
|46,11
|1,68
|
Seans Raporu
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17:00GOZDE
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16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.33 ) 1, 225
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16:57XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 19, 097.00 milyon TL de