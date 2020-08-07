***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.08.2020 13:40
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866618
BIST
16:231.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:237,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:238,5652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0472
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:23478,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,72
|Açılış
|: 478,71
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.521.479
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.599.896
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.834.525
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|ASELS
|15,83
|1.313.108.287
|% 3,67
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|GUSGR
|5,15
|784.728.514
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,79
|2.299.777.826
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,53
|537.697.946
|% -2,32
|
|TSKB
|1,03
|201.248.920
|% -0,96
|
|GARAN
|6,45
|1.220.758.197
|% -0,31
|
|SISE
|5,94
|1.118.575.629
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4330
|9,4803
|% -0,37
|
|Frank
|7,8870
|7,9345
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.054
|-10,02
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,10
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,70
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|-0,40
|
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