***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2020 09:21
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alize Dinçkök Eyüboğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894689
BIST
10:121.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.420
10:127,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6551
En Düşük
7,6240
10:129,3262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3489
En Düşük
9,2931
10:12460,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 460,34
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
462,08
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler10:12
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|OZRDN
|9,81
|2.166.560
|% 9,98
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|25.676.380
|% 9,95
|
|INVEO
|52,35
|21.066.963
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|SMART
|8,70
|1.766.077
|% -5,74
|
|SANKO
|9,80
|230.197
|% -4,39
|
|NIBAS
|67,00
|1.229.137
|% -4,29
|
|SKBNK
|1,57
|294.515.182
|% -0,63
|
|PETKM
|5,05
|146.340.186
|% 0,00
|
|GARAN
|9,96
|113.365.750
|% 0,00
|
|ECILC
|7,40
|90.766.228
|% 1,65
|
|TSKB
|1,89
|88.047.877
|% -0,53
|
|SKBNK
|1,57
|294.515.182
|% -0,63
|
|TSKB
|1,89
|88.047.877
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,15
|86.951.141
|% -1,38
|
|PETKM
|5,05
|146.340.186
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,49
|59.229.903
|% 1,63
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6322
|7,6373
|% -0,04
|
|Euro
|9,3167
|9,3262
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3186
|10,3704
|% 0,27
|
|Frank
|8,5554
|8,6069
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0272
|2,0374
|% -0,14
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|3,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,05
|
|B. Petrol
|51,39
|51,39
|0,15
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, OYAKC, BIMAS
-
10:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAL, PGSUS
-
10:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 47 artarak (% 0.43 ) 1, 280
-
10:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, ECZYT, SNKRN, ARZUM, GUBRF, UMPAS, OZRDN, INVEO
-
10:22
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN