***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2021 10:11
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında European Bank for Reconstruction and Development tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978904
BIST
10:401.769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:4011,8902
En Yüksek
|Değişim
|: 4,24%
|| 0,4840
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:4013,4200
En Yüksek
|Değişim
|: 4,66%
|| 0,5975
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:40692,15
En Yüksek
|Değişim
|: 4,50%
|| 29,81
|Açılış
|: 691,70
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.233.451
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.421.067
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.817.184
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,36
|362.320.282
|% -9,63
|
|GMTAS
|2,10
|1.253.562
|% -5,83
|
|ADESE
|1,01
|57.794.294
|% -5,61
|
|AVOD
|5,26
|16.104.127
|% -5,05
|
|KZBGY
|34,58
|5.998.110
|% -4,58
|
|SISE
|11,35
|538.198.598
|% 1,25
|
|KRDMD
|8,50
|441.648.503
|% 2,16
|
|GARAN
|11,95
|369.020.009
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,36
|362.320.282
|% -9,63
|
|EREGL
|22,26
|315.490.998
|% 3,25
|
|ADESE
|1,01
|57.794.294
|% -5,61
|
|KRDMD
|8,50
|441.648.503
|% 2,16
|
|ODAS
|1,62
|80.812.205
|% -1,22
|
|SISE
|11,35
|538.198.598
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,51
|157.211.630
|% -0,85
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8417
|11,8902
|% 4,24
|
|Euro
|13,3453
|13,4200
|% 4,66
|
|Sterlin
|15,9026
|15,9823
|% 4,41
|
|Frank
|12,7447
|12,8215
|% 4,66
|
|Riyal
|3,1637
|3,1795
|% 4,36
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,97
|
|Altın Gr.
|683
|684
|21,31
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,25
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-0,68
|
Seans Raporu
10:40
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-
10:50RALYH
Yüzde 4.51 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 571, 742 adet işlem
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10:49XU100
Endeks 1, 768 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 4, 744.00 milyon TL de
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10:49ENKAI
Yüzde 6.11 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 238 adet işlem
-
10:48EGGUB
Yüzde 7.20 oranında artışla 219.00 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 278 adet işlem
-
10:47ULUUN
Yüzde 7.10 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 810, 898 adet işlem