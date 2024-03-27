***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.03.2024 08:57
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emin Çiftçi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262961
BIST
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11:348.775
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -32,26
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:3432,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0578
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3435,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2437
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:342.258,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,99
|Açılış
|: 2.258,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:34
|AGROT
|39,16
|799.791.134
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.277.584
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.260.699
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.047.906
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|369.990.330
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.517.047
|% -9,96
|
|PETKM
|20,20
|2.303.481.825
|% -5,16
|
|THYAO
|282,25
|2.302.329.351
|% -1,05
|
|ASELS
|53,45
|1.288.992.648
|% 0,85
|
|YKBNK
|26,70
|1.166.309.054
|% 0,23
|
|TUPRS
|168,00
|955.471.637
|% -0,83
|
|PETKM
|20,20
|2.303.481.825
|% -5,16
|
|ISCTR
|11,03
|953.730.777
|% -0,81
|
|EKGYO
|9,33
|703.478.946
|% 0,11
|
|ZOREN
|5,44
|397.021.725
|% 0,00
|
|YKBNK
|26,70
|1.166.309.054
|% 0,23
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2290
|32,2312
|% 0,18
|
|Euro
|35,0764
|35,1078
|% 0,70
|
|Sterlin
|40,8385
|41,0433
|% -0,18
|
|Frank
|35,7221
|35,9012
|% -0,33
|
|Riyal
|8,6323
|8,6755
|% -0,12
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,43
|24,46
|% 0,66
|
|Platin
|902,18
|903,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,88
|991,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,84
|84,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,10
|2.179,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
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11:49DERHL
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850, 712 adet işlem
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11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KCHOL, ODAS
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11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, ASELS, BIMAS
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11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 64 kaybederek (% -0.47 ) 7, 745
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, ODINE, AGROT, ERSU, KBORU