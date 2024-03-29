***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2024 08:55
***AKSGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emin Çiftçi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264073
BIST
'
11:309.062
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -17,64
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3032,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0664
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3034,9964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0687
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:302.325,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,24
|Açılış
|: 2.325,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ISSEN
|11,11
|14.164.222
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.557.861
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|46.061.715
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.208.209.231
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|79.705.708
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.450.277
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|THYAO
|295,00
|3.156.257.425
|% -0,92
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|TUPRS
|176,10
|1.239.740.658
|% -0,45
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,31
|1.056.192.380
|% 0,71
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,77
|454.196.555
|% 1,03
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3653
|32,3800
|% 0,19
|
|Euro
|34,9440
|34,9968
|% -0,19
|
|Sterlin
|40,8702
|41,0751
|% 0,15
|
|Frank
|35,9087
|36,0887
|% 0,15
|
|Riyal
|8,6379
|8,6812
|% 0,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|