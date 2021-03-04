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***AKSGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

04.03.2021 09:13



***AKSGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 02.03.2021 tarihinde başlayan % 45,12352 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 16.03.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915033


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KRVGD 18,59 113.712.005 % 10,00  
ISBIR 7.320,50 3.572.404 % 10,00  
VAKFN 23,56 6.219.416 % 9,99  
KENT 434,10 6.087.818 % 9,98  
IDEAS 51,40 1.855.643 % 9,97  
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Riyal 1,9758 1,9857 % -0,17  
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Altın Ons 1.718 1.719 4,33  
Altın Gr. 411 411 0,21  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 -0,01  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,00  
B. Petrol 64,82 64,82 0,75  
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