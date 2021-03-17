***AKSGY* *ORGE* *AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.03.2021 09:15
***AKSGY******ORGE******AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKYHO, AKSGY, ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918586
BIST
10:341.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.581
En Düşük
1.575
10:347,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5283
En Düşük
7,4818
10:348,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
8,9672
En Düşük
8,9020
10:34418,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,03
|Açılış
|: 418,94
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler10:32
|TRILC
|23,56
|157.602.335
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|193.588.455
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|385.264
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,51
|143.014
|% 9,42
|
|TTRAK
|254,50
|104.152.041
|% 8,30
|
|ISBIR
|7.067,70
|1.342.863
|% -10,00
|
|DAGI
|2,91
|4.807.035
|% -8,20
|
|TACTR
|25,50
|22.083
|% -5,56
|
|DIRIT
|6,50
|62.030
|% -4,41
|
|ACSEL
|23,88
|4.049.606
|% -4,40
|
|KARSN
|4,44
|257.653.062
|% 3,98
|
|SISE
|7,86
|202.734.697
|% 0,64
|
|OTKAR
|449,80
|195.800.790
|% 2,44
|
|FROTO
|229,20
|193.588.455
|% 9,98
|
|TRILC
|23,56
|157.602.335
|% 9,99
|
|KARSN
|4,44
|257.653.062
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,25
|131.372.739
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,19
|110.450.746
|% 1,21
|
|SISE
|7,86
|202.734.697
|% 0,64
|
|BJKAS
|5,90
|125.040.116
|% 6,50
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5106
|7,5160
|% 0,41
|
|Euro
|8,9371
|8,9484
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4087
|10,4609
|% 0,36
|
|Frank
|8,0717
|8,1203
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9955
|2,0055
|% 0,25
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|3,83
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|68,78
|68,78
|0,39
|