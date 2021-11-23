***AKSGY* *PEKGY* *ITTFH* *ARENA* *ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.11.2021 09:26
***AKSGY******PEKGY******ITTFH******ARENA******ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, ADESE, AKSGY, ARENA, PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979062
BIST
10:381.769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,39
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:3811,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 4,44%
|| 0,5066
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:3813,4295
En Yüksek
|Değişim
|: 4,73%
|| 0,6070
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:38690,57
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 28,23
|Açılış
|: 690,57
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:38
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.140.422
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.342.006
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.714.544
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,32
|297.349.750
|% -9,94
|
|AVOD
|5,23
|15.126.466
|% -5,60
|
|GMTAS
|2,12
|1.085.541
|% -4,93
|
|GESAN
|26,82
|29.365.961
|% -4,08
|
|EGEPO
|7,21
|11.632.270
|% -3,87
|
|SISE
|11,31
|461.189.642
|% 0,89
|
|KRDMD
|8,45
|383.035.903
|% 1,56
|
|BASGZ
|11,32
|297.349.750
|% -9,94
|
|GARAN
|11,94
|290.965.004
|% 0,00
|
|EREGL
|22,20
|279.917.908
|% 2,97
|
|ADESE
|1,03
|47.265.535
|% -3,74
|
|KRDMD
|8,45
|383.035.903
|% 1,56
|
|ODAS
|1,63
|68.914.676
|% -0,61
|
|SISE
|11,31
|461.189.642
|% 0,89
|
|DOHOL
|3,14
|118.259.459
|% 1,29
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8565
|11,9128
|% 4,44
|
|Euro
|13,3674
|13,4295
|% 4,73
|
|Sterlin
|15,9826
|16,0628
|% 4,94
|
|Frank
|12,8017
|12,8788
|% 5,12
|
|Riyal
|3,1789
|3,1948
|% 4,86
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,97
|
|Altın Gr.
|683
|684
|21,31
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,25
|
|B. Petrol
|79,02
|79,02
|-0,68
|
Seans Raporu
10:38
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10:50RALYH
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10:47ULUUN
Yüzde 7.10 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 810, 898 adet işlem