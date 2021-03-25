***AKSGY* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarAkiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 554.699.850 TL'den tamamı nakden olmak üzere 805.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 250.300.150 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 127.547,289 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50.000 % 39,2 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaSEDAT YAR 50.000 % 39,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaTOLUN KUDALOĞLU 17.545 % 13,76 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaOĞUZKAĞAN CAN 10.000 % 7,84 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920454BIST