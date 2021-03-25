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***AKSGY* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

25.03.2021 15:34


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Açıklamalar

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 554.699.850 TL'den tamamı nakden olmak üzere 805.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 250.300.150 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 127.547,289 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50.000 % 39,2 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 50.000 % 39,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 17.545 % 13,76 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
OĞUZKAĞAN CAN 10.000 % 7,84 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920454


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Altın Ons 1.737 1.738 2,67  
Altın Gr. 443 444 1,76  
Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 -0,09  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,00  
B. Petrol 62,34 62,34 -2,07  
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