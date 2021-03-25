***AKSGY* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
25.03.2021 15:34
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 554.699.850 TL'den tamamı nakden olmak üzere 805.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 250.300.150 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 127.547,289 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. 50.000 % 39,2 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
SEDAT YAR 50.000 % 39,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 17.545 % 13,76 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
OĞUZKAĞAN CAN 10.000 % 7,84 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920454
BIST
17:431.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,79
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:437,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:439,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:43443,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,72
|Açılış
|: 443,52
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:41
|VERTU
|29,26
|67.534.063
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.297.739
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.688.253
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SASA
|46,68
|1.747.163.587
|% -1,31
|
|KOZAL
|121,80
|1.206.747.794
|% 2,53
|
|THYAO
|12,79
|945.086.051
|% -1,69
|
|PETKM
|5,68
|899.990.937
|% 1,07
|
|GARAN
|7,07
|3.295.997.705
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,22
|338.978.989
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|298.330.518
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|351.265.028
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|384.243.110
|% -2,24
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9517
|7,9561
|% 0,44
|
|Euro
|9,4068
|9,4259
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,8874
|10,9420
|% 0,72
|
|Frank
|8,4463
|8,4972
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% 0,38
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|2,67
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-2,07
|