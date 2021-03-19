***AKSGY* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKSGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 127.547,289 adet payının, 19-22 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış işlemleri 19 Mart 2021 tarihinde (bugün) itibari ile tamamlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919418BIST