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AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.12.2020 16:48



AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tayyip YAŞAR 330,854 TRY 18,3808
Nizam KILIÇ 104,823 TRY 5,8235
Kenan BUĞA 104,823 TRY 5,8235
Rasim SEZER 104,823 TRY 5,8235
Yılmaz ÖZEL 104,823 TRY 5,8235
Nail ÇAMCI 104,823 TRY 5,8235
Çetin DÖNMEZ 104,823 TRY 5,8235
Abdülaziz URAL 104,823 TRY 5,8235
Mahmut Celal TERZİ 180 TRY 0,01
Halil İbrahim AVCI 180 TRY 0,01
Ali AYDOĞDU 180 TRY 0,01
Hayri ÖZTÜRK 180 TRY 0,01
Ümit AYDINOĞLU 104,823 TRY 5,8235
Muhsin BİLGİ 180 TRY 0,01
Hasan ÜNLÜ 314,473 TRY 17,471
Kemal ÇELİK 180 TRY 0,01
Ali YAZLI 180 TRY 0,01
Fatih Hakan ÇİMEN 180 TRY 0,01
Mehmet İhsan ÜNLÜSAN 104,823 TRY 5,8235
Fatih YÜKSEL 104,823 TRY 5,8235
Celalettin CİNGÖZ 180 TRY 0,01
Ebubekir TAŞYÜREK 104823 TRY 5,8235
TOPLAM 1800000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
TAYYİP YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanlığı 18.3808
RASİM SEZER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kuru
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KARTN 3.264,80 467.526.771 % 10,00  
INTEM 22,66 2.631.642 % 10,00  
UZERB 51,10 874.372 % 9,99  
IZTAR 16,31 2.162.788 % 9,98  
ISGSY 19,83 128.316.588 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
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Sterlin 10,5015 10,5541 % 0,64  
Frank 8,8102 8,8633 % -0,08  
Riyal 2,0844 2,0948 % -0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 20,03  
Altın Gr. 466 466 3,96  
Cumhuriyet 3.097 3.114 -3,00  
Tam 3.083 3.161 25,88  
Yarım 1.490 1.529 12,52  
Çeyrek 747 764 6,26  
Gümüş.Ons 24,44 24,48 0,60  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 0,13  
B. Petrol 50,73 50,73 0,44  
Seans Raporu 18:05
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