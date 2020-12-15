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AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.12.2020 16:52



AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Tayyip YAŞAR
Kenan BUĞA
Rasim SEZER
Yılmaz ÖZEL
Nizam KILIÇ
Ümit AYDINOĞLU
Mehmet İhsan ÜNLÜSAN
Çetin DÖNMEZ
Abdulaziz URAL
Nail ÇAMCI
Fatih YÜKSEL
Ebubekir TAŞYÜREK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893224


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INTEM 22,66 2.631.642 % 10,00  
UZERB 51,10 874.372 % 9,99  
IZTAR 16,31 2.162.788 % 9,98  
ISGSY 19,83 128.316.588 % 9,98  
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Frank 8,8103 8,8634 % -0,08  
Riyal 2,0844 2,0949 % -0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 20,20  
Altın Gr. 466 466 4,31  
Cumhuriyet 3.097 3.114 -3,00  
Tam 3.083 3.161 25,88  
Yarım 1.490 1.529 12,52  
Çeyrek 747 764 6,26  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 0,61  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 0,13  
B. Petrol 50,84 50,84 0,55  
Seans Raporu 18:05
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