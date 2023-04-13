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AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2023 12:25
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tayyip YAŞAR 254,177 TRY 14,1209
Hasan ÜNLÜ 224,625 TRY 12,4792
Rasim SEZER 119,798 TRY 6,6554
Abdülaziz URAL 119,798 TRY 6,6554
Nizam KILIÇ 119,798 TRY 6,6554
Yılmaz ÖZEL 119,798 TRY 6,6554
Nail ÇAMCI 119,798 TRY 6,6554
Çetin DÖNMEZ 119,798 TRY 6,6554
Ümit AYDINOĞLU 119,798 TRY 6,6554
Fatih YÜKSEL 119,798 TRY 6,6554
Ebubekir TAŞYÜREK 119,798 TRY 6,6554
Mehmet İhsan ÜNLÜSAN 119,798 TRY 6,6554
Adem ÇALIŞKAN 119,798 TRY 6,6554
Furkan YAŞAR 1800 TRY 0,10
Mahmut Celal TERZİ 180 TRY 0,01
Hayri ÖZTÜRK 180 TRY 0,01
Ali AYDOĞDU 180 TRY 0,01
Muhsin BİLGİ 180 TRY 0,01
Kemal ÇELİK 180 TRY 0,01
Ali YAZLI 180 TRY 0,01
Fatih Hakan ÇİMEN 180 TRY 0,01
Celalettin CİNGÖZ 180 TRY 0,01
Murat MUTLU 180 TRY 0,01
TOPLAM 1800000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
TAYYİP YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanlığı 14.1209
RASİM SEZER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi Yönetim Kurulu Başkanlığı 6.6554
ABDULAZİZ URAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yönetim Kurulu Üyeliği 6.6554
MEHMET İHSAN ÜNLÜSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 6.6554
FURKAN YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 0.1

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Tayyip YAŞAR
Rasim SEZER
Nizam KILIÇ
Ümit AYDINOĞLU
Mehmet İhsan ÜNLÜSAN
Abdulaziz URAL
Yılmaz ÖZEL
Ebubekir TAŞYÜREK
Nail ÇAMCI
Adem ÇALIŞKAN
Ali AYDOĞDU
Çetin DÖNMEZ
Mahmut Celal TERZİ
Fatih Hakan ÇİMEN
Fatih YÜKSEL
Kemal ÇELİK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137430


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Cumhuriyet 8.598 8.728 86,00  
Tam 8.647 8.696 21,00  
Yarım 4.223 4.255 10,00  
Çeyrek 2.112 2.128 6,00  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 0,08  
Gümüş Gr. 15,87 15,89 0,04  
B. Petrol 87,03 87,03 -0,30  
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