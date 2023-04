AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Tayyip YAŞAR 254,177 TRY 14,1209Hasan ÜNLÜ 224,625 TRY 12,4792Rasim SEZER 119,798 TRY 6,6554Abdülaziz URAL 119,798 TRY 6,6554Nizam KILIÇ 119,798 TRY 6,6554Yılmaz ÖZEL 119,798 TRY 6,6554Nail ÇAMCI 119,798 TRY 6,6554Çetin DÖNMEZ 119,798 TRY 6,6554Ümit AYDINOĞLU 119,798 TRY 6,6554Fatih YÜKSEL 119,798 TRY 6,6554Ebubekir TAŞYÜREK 119,798 TRY 6,6554Mehmet İhsan ÜNLÜSAN 119,798 TRY 6,6554Adem ÇALIŞKAN 119,798 TRY 6,6554Furkan YAŞAR 1800 TRY 0,10Mahmut Celal TERZİ 180 TRY 0,01Hayri ÖZTÜRK 180 TRY 0,01Ali AYDOĞDU 180 TRY 0,01Muhsin BİLGİ 180 TRY 0,01Kemal ÇELİK 180 TRY 0,01Ali YAZLI 180 TRY 0,01Fatih Hakan ÇİMEN 180 TRY 0,01Celalettin CİNGÖZ 180 TRY 0,01Murat MUTLU 180 TRY 0,01TOPLAM 1800000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)TAYYİP YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanlığı 14.1209RASİM SEZER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi Yönetim Kurulu Başkanlığı 6.6554ABDULAZİZ URAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi Yönetim Kurulu Üyeliği 6.6554MEHMET İHSAN ÜNLÜSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 6.6554FURKAN YAŞAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 0.1Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıTayyip YAŞARRasim SEZERNizam KILIÇÜmit AYDINOĞLUMehmet İhsan ÜNLÜSANAbdulaziz URALYılmaz ÖZELEbubekir TAŞYÜREKNail ÇAMCIAdem ÇALIŞKANAli AYDOĞDUÇetin DÖNMEZMahmut Celal TERZİFatih Hakan ÇİMENFatih YÜKSELKemal ÇELİKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137430BIST