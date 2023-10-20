AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2023 16:57
AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Tayyip YAŞAR
Rasim SEZER
Ümit AYDINOĞLU
Mehmet İhsan ÜNLÜSAN
Abdulaziz URAL
Yılmaz ÖZEL
Ebubekir TAŞYÜREK
Nail ÇAMCI
Adem ÇALIŞKAN
Ali AYDOĞDU
Çetin DÖNMEZ
Mahmut Celal TERZİ
Fatih Hakan ÇİMEN
Fatih YÜKSEL
Kemal ÇELİK
Furkan YAŞAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208134
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0253
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.793,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 18,83
|Açılış
|: 1.793,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.794,69
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.168.891
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.000.409
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.174.129
|% 9,99
|
|MEKAG
|48,66
|20.075.608
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.635.015
|% -10,00
|
|POLTK
|9.268,00
|21.071.864
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|98.534.621
|% -9,98
|
|TUCLK
|92,20
|70.232.538
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|16.791.188
|% -9,96
|
|THYAO
|207,30
|7.128.022.343
|% -2,95
|
|TUPRS
|130,10
|4.849.655.329
|% -2,47
|
|ASELS
|40,02
|4.117.590.285
|% -2,63
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|ZOREN
|5,73
|2.800.925.729
|% -0,17
|
|EKGYO
|6,90
|1.737.237.343
|% -4,03
|
|ODAS
|11,79
|2.524.434.409
|% 3,42
|
|PETKM
|20,32
|3.664.253.641
|% -2,50
|
|YKBNK
|17,85
|2.928.424.996
|% -4,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9995
|28,0063
|% 0,09
|
|Euro
|29,6785
|29,7047
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,9179
|34,0880
|% 0,19
|
|Frank
|31,2868
|31,4753
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4437
|7,4810
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.792
|1.793
|17,34
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.068
|12.167
|95,00
|
|Yarım
|6.053
|6.109
|48,00
|
|Çeyrek
|3.017
|3.054
|24,00
|
|Gümüş Gr.
|21,28
|21,31
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem