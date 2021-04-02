***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2021 13:37
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2021 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin hazırlanacak Şirketimiz yıllık ve ara dönem finansal raporlarını denetlemek üzere "Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin seçilmesine ve bu kararın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922805
BIST
13:331.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.433
13:338,0477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0579
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:339,4997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0909
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:33448,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,75
|Açılış
|: 448,22
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:33
|DERHL
|8,69
|20.745.582
|% 10,00
|
|ALKA
|20,36
|26.437.668
|% 9,99
|
|JANTS
|827,00
|219.734.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.088.902
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|GLRYH
|12,80
|31.993.738
|% -5,11
|
|IEYHO
|1,41
|29.525.581
|% -4,73
|
|GARAN
|7,08
|1.515.379.377
|% 1,00
|
|RTALB
|33,06
|638.280.645
|% -1,96
|
|BJKAS
|9,77
|484.363.384
|% 6,66
|
|KOZAL
|122,40
|450.236.224
|% 1,32
|
|SASA
|47,46
|415.151.427
|% 0,34
|
|GARAN
|7,08
|1.515.379.377
|% 1,00
|
|EKGYO
|1,93
|227.008.966
|% 0,52
|
|GSRAY
|4,17
|303.149.634
|% 2,96
|
|SKBNK
|1,22
|73.429.526
|% -0,81
|
|TSKB
|1,38
|75.152.068
|% -0,72
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0450
|8,0477
|% -0,71
|
|Euro
|9,4843
|9,4997
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,0833
|11,1389
|% -0,88
|
|Frank
|8,5058
|8,5571
|% -0,79
|
|Riyal
|2,1355
|2,1462
|% -0,91
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|