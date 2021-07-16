***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2021 - 12.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.07.2021Tescil Tarihi16.07.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.07.2021 - 10.371AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 2 Nisan 2021 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin hazırlanacak Şirketimiz yıllık ve ara dönem finansal raporlarını denetlemek üzere "Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin seçilmesine ve bu kararın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmişti.İlgili Karar, 12.07.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda, Ortaklarımızın onayına sunulmuş ve Genel Kurulca onaylanmıştır.12.04.2021 tarihinde Genel Kurulca onaylanan Bağımsız Denetim şirket seçimi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.07.2021 tarih ve 10371 sayılı Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuyouna bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951528BIST