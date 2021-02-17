***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020/31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKaymakkapı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020/04 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketmizin 01.01.2020-31.12.2020dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910472BIST