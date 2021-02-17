***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 18:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020/31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kaymakkapı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020/04 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Şirketmizin 01.01.2020-31.12.2020dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan ,
SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910472
BIST
17:551.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
17:556,9856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
17:558,4146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0583
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
17:55399,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,85
|Açılış
|: 399,66
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ATEKS
|59,95
|17.945.841
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.981.390
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|157.080.183
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.176.327
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|77.562.912
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|IZMDC
|4,44
|105.230.296
|% -8,64
|
|TKURU
|345,60
|6.704.284
|% -7,99
|
|VAKBN
|4,55
|2.773.321.436
|% 4,12
|
|SASA
|45,28
|2.712.306.244
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,90
|1.898.987.442
|% -1,31
|
|GARAN
|9,62
|1.689.361.787
|% -1,23
|
|HALKB
|5,77
|1.495.868.266
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,55
|2.773.321.436
|% 4,12
|
|SKBNK
|1,49
|859.185.408
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,48
|753.700.721
|% -0,80
|
|HALKB
|5,77
|1.495.868.266
|% 9,90
|
|KARSN
|5,19
|1.147.394.680
|% 5,70
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9831
|6,9848
|% -0,12
|
|Euro
|8,4085
|8,4147
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,6386
|9,6870
|% -0,57
|
|Frank
|7,7420
|7,7886
|% -0,79
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% -0,21
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-11,48
|
|Altın Gr.
|401
|401
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,47
|63,47
|0,12
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem