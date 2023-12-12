***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.11.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000,-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebiyle bugün (12.12.2023 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.SPK onayına sunulan İzahname ekte verilmekte olup, söz konusu İzahname SPK onayına sunulan imzalı İzahname ile birebir aynıdır. SPK onayı sonrasında kesinleşecek İzahname ayrıca kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225054BIST