***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 33.000.000,-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulunun 26.01.2024 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, onaylı İzahnamenin 2. Kısmı ekte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243126BIST