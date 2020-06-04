***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 04.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 0,0000000