***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2021 18:16
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 0 0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 613 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında,
1. Şirketimiz 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.570.455,59
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -7.543.505 -10.526.771,49
4. Vergiler ( - ) -596.653
5. Net Dönem Kârı -8.140.158 -10.526.771,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -4.303.581 -19.778.722,92
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -12.443.739 -30.305.494,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz 613 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında,
1. Şirketimiz 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942451
BIST