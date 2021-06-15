***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.06.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 0 0B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz 613 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında,1. Şirketimiz 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.570.455,59Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -7.543.505 -10.526.771,494. Vergiler ( - ) -596.6535. Net Dönem Kârı -8.140.158 -10.526.771,496. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -4.303.581 -19.778.722,927. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -12.443.739 -30.305.494,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz 613 Nolu Yönetim Kurulu Toplantısında,1. Şirketimiz 2020 Yılı Faaliyet Döneminde 10.526.771,49 TL Dönem zararı olmasından ötürü , 2020 Yılı Faaliyet dönemine ilişkin Kâr Payı dağıtılmamasına, 2021 yılı içerisinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942451BIST