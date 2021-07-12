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***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.07.2021 21:32



***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuzun, 12.07.2021 Tarih ve 615 sayılı toplantısında,
12.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Gündemin 3. Maddesine verilen ek  önerge ile toplantı gündemine alınan ve yapılan görüşme sonucunda alınan Genel Kurul Kararı gereği,  Yönetim Kurulu üyeliği düşen,  Sn. Ahmet PAŞAOĞLU'nun yerine *************** T.C. Kimlik nolu Sn. Hüseyin Şahin'in atanmasına ve Yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,
 
Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950502


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