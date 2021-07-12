***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun, 12.07.2021 Tarih ve 615 sayılı toplantısında,12.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Gündemin 3. Maddesine verilen ek önerge ile toplantı gündemine alınan ve yapılan görüşme sonucunda alınan Genel Kurul Kararı gereği, Yönetim Kurulu üyeliği düşen, Sn. Ahmet PAŞAOĞLU'nun yerine *************** T.C. Kimlik nolu Sn. Hüseyin Şahin'in atanmasına ve Yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950502BIST