***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2021 21:32
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, 12.07.2021 Tarih ve 615 sayılı toplantısında,
12.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Gündemin 3. Maddesine verilen ek önerge ile toplantı gündemine alınan ve yapılan görüşme sonucunda alınan Genel Kurul Kararı gereği, Yönetim Kurulu üyeliği düşen, Sn. Ahmet PAŞAOĞLU'nun yerine *************** T.C. Kimlik nolu Sn. Hüseyin Şahin'in atanmasına ve Yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,
Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950502
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0157
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0401
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00501,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,22
|Açılış
|: 501,33
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6354
|8,6424
|% -0,18
|
|Euro
|10,2322
|10,2525
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,9494
|12,0093
|% -0,42
|
|Frank
|9,3954
|9,4520
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% -0,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-2,47
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,64
|