***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK ‘nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine,Sayın Nihal İSPİR ve Sayın Mustafa GÜNEŞ'in 14.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında A grubu Pay sahibi ortaklar tarafından da "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı " olarak Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Genel Kurulca Onaylanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020700BIST