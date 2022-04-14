***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 17:09
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK ‘nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine,
Sayın Nihal İSPİR ve Sayın Mustafa GÜNEŞ'in 14.04.2022 tarihli genel kurul toplantısında A grubu Pay sahibi ortaklar tarafından da "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı " olarak Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Genel Kurulca Onaylanmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020700
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0191
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
18:0515,8050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1089
|Açılış
|: 15,7500
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,9942
En Düşük
15,7510
18:05923,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,32
|Açılış
|: 923,96
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|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
930,91
En Düşük
922,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|MANAS
|22,12
|46.499.048
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6059
|14,6159
|% 0,15
|
|Euro
|15,7732
|15,8038
|% -0,69
|
|Sterlin
|19,0382
|19,1337
|% -0,24
|
|Frank
|15,4774
|15,5706
|% -0,46
|
|Riyal
|3,8870
|3,9065
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-10,62
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
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17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
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17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem