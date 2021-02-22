***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK Onay Tarihinin, Sehven Yazı Tarihi olarak girilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 284.482,76 284.482,760 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010 Hamiline A Grubu, AKSU5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00053B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 16.215.517,24 16.215.517,240 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 Hamiline B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00061Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 16.500.000,000 100,00000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 23.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 10.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.02.2021Ödeme Tarihi 25.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 24.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 33.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek16.500.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve 9/265 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %100 'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 23.02.2021 ile 09.03.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Şekerbank T.A.Ş. Isparta Şubesi nezdinde açılan TR89 0005 9014 2013 0142 0171 73 numaralı özel hesapta toplanacaktır.Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylarda ise borsada satış yöntemi kullanılmayacak olup, SPK (II-5.2) Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği'nin 17.Maddesinin 2.fıkrası hükümleri uygulanacaktır. Bu kapsamda, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu paylar nominal değerden aşağı olmamak üzere kalan B grubu payların satış tarihi süresinde (2 günlük sürede) Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi doğrultusunda Şirket Merkezi'nde satışa sunulacaktır.Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A grubundan pay almak isteyen diğer A grubu ortaklar ve üçüncü kişiler bu süre içerisinde Şirkete başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda bulunan diğer A grubu ortaklar ve üçüncü kişiler kalan B grubu payların birincil piyasadaki ilk işlem günündeki oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden ödemeyi Şekerbank Isparta Şubesi nezdinde açılan TR89 0005 9014 2013 0142 0171 73 Iban Nolu hesaba yapacaklardır. Satış fiyatı, kalan B grubu payların borsada halka arz süresi olan 2 iş gününde borsa birincil piyasasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden netleşecektir. A Grubu pay sahiplerinden yeterli talep gelmişse öncelikle onlara dağıtım yapılacaktır, kalan payların olması durumunda talep eden üçüncü kişilere dağıtım yapılacaktır. Oluşan fiyata göre, eksik/fazla ödemeler tahsil/iade edilecek ve satış tamamlanacaktır.Borsada halka arz için birincil piyasa açılmamışsa veya bu piyasada işlem olmamışsa, SPK (II-5.2) Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği'nin 17.Maddesinin 2.fıkrası hükümleri uyarınca yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu paylar yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden satılacaktır. Eğer yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikinci piyasada işlem olmamışsa, satış işlemi ikincil piyasada son işlem gününde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Halka arz sonrası satılmayan A Grubu ve B Grubu paylar iptal edilecektir.Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.gov.tr), Şirket'imizin kurumsal internet sitesinden (www.aksuenerji.com.tr) ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.sekeryatirim.com.tr) ulaşılabilir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911353BIST