***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
04.12.2020 18:10
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin hazırlanan "Fon Kullanım Raporu" ektedir.
Kamuyounun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891496
BIST
17:591.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:597,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:599,4726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:59461,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 461,55
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:57
|IDEAS
|11,22
|4.839.298
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.860
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.373.615
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|45.670.184
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.182.421
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,33
|10.393.157
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.373.131
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,05
|1.463.776.865
|% 1,90
|
|SELEC
|15,01
|1.330.713.647
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.637.769.242
|% 8,92
|
|TSKB
|1,94
|1.834.355.479
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.942.532.885
|% 6,79
|
|ZOREN
|2,73
|937.999.381
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,14
|543.210.529
|% -1,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7855
|7,7875
|% 0,20
|
|Euro
|9,4663
|9,4741
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4980
|10,5506
|% 0,71
|
|Frank
|8,7244
|8,7770
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0696
|2,0800
|% 0,17
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,61
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|48,96
|48,96
|0,25
|