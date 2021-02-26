***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.02.2021 16:09
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Eğirdir/:ayköy
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta 0246 232 60 44 0246 232 32 31
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nükhet İpekler Yatırımcı İlişkileri 25.03.2016 0246 232 60 44 aksue@aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı 113251
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 35.11.19 Elektrik Enerjisi Üretimi
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 284.482,76 TRY 0 TRY 1,73 15 İşlem Görmüyor
B Hamiline 16.215.517,24 TRY 0 TRY 98,27 1 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TANER MİRZA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Özel/Tüzel Kişilere Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye Değil
AHMET PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nurol Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 7.59 NEROX INTERNATIONAL B.V. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
VEDAT AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 5.27 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye Değil
KAYHAN GİRİTLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
ŞİNASİ OLGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi
NİHAL İSPİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Değil Isparta Ticaret Odası Genel Sekreterliği Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913321
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