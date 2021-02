***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Pirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 IspartaÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Eğirdir/:ayköyİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksPirimehmet Mah. Mimar Sinan cad. Miralay İşhanı Kat:2 No:77 Isparta 0246 232 60 44 0246 232 32 31Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNükhet İpekler Yatırımcı İlişkileri 25.03.2016 0246 232 60 44 aksue@aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı 113251Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 35.11.19 Elektrik Enerjisi ÜretimiSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Hamiline 284.482,76 TRY 0 TRY 1,73 15 İşlem GörmüyorB Hamiline 16.215.517,24 TRY 0 TRY 98,27 1 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTANER MİRZA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Danışman 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Özel/Tüzel Kişilere Danışmanlık Hayır Bağımsız Üye DeğilAHMET PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.04.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nurol Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 7.59 NEROX INTERNATIONAL B.V. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiVEDAT AKYOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Akyol İnşaat Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 5.27 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiMUSTAFA TUTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır Bağımsız Üye DeğilKAYHAN GİRİTLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim KomitesiŞİNASİ OLGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 28.04.2016 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756924 Değerlendirildi Hayır Denetim KomitesiNİHAL İSPİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 18.04.2019 İcrada Görevli Değil Isparta Ticaret Odası Genel Sekreterliği Hayır Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913321BIST