***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2021 11:02
) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 568.965,52 TRY 568965.52 TRY 1,73 15 İşlem Görmüyor
B Hamiline 32.431.034,48 TRY 32431034.48 TRY 98,27 1 İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929531
BIST
12:431.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,26
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
12:438,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0385
|Açılış
|: 8,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
12:439,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0668
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
12:43461,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,77
|Açılış
|: 461,32
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler12:43
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|30.922.038
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.714.199
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|SONME
|38,78
|2.503.937
|% 8,51
|
|SAMAT
|4,23
|11.569.774
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|48.545.358
|% -10,00
|
|LUKSK
|53,85
|3.492.151
|% -9,95
|
|SANEL
|4,46
|864.539
|% -9,90
|
|PEKGY
|1,46
|34.739.242
|% -9,88
|
|GARAN
|7,09
|806.125.800
|% 1,29
|
|EREGL
|18,06
|630.126.033
|% -0,55
|
|PETKM
|6,52
|431.427.556
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,16
|385.753.534
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,82
|281.294.719
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|281.294.719
|% -2,15
|
|TSKB
|1,27
|148.356.024
|% -1,55
|
|GARAN
|7,09
|806.125.800
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|212.695.852
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,08
|91.566.189
|% -2,70
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1247
|8,1268
|% 0,48
|
|Euro
|9,7993
|9,8058
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,3312
|11,3880
|% 0,50
|
|Frank
|8,8352
|8,8884
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1603
|2,1711
|% 0,50
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-6,86
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-2,00
|
|Tam
|3.040
|3.118
|2,78
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|1,34
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,04
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|0,75
|