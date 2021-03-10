***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
10.03.2021 17:12
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKSUE
İlgili Şirket Ünvanı AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 16.500.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2 109.673,57
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 11.03.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 12.03.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKSUE.pdf
EK: 2 AKSUE ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916868
BIST