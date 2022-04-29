***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
29.04.2022 18:12
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (AKSUE) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 05/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Yunus BİRGEALP (43838202)
Orhan GÜVEN (20702570)
Ferdi SONAT (30672307)
Muhammet Emin TOPRAK (45694699)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/06/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025772
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0597
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,45
|Açılış
|: 911,94
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.051.392
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.556
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.227.437
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.008
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.338
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.677.273
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|37.847.960
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|10.337.328
|% -9,94
|
|FORMT
|1,39
|18.230.176
|% -8,55
|
|TCELL
|21,60
|462.709.617
|% -6,49
|
|THYAO
|41,36
|5.342.853.058
|% 2,12
|
|GARAN
|14,99
|1.730.557.917
|% 0,07
|
|SISE
|18,12
|1.623.883.308
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|EREGL
|33,50
|1.384.612.584
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,65
|1.103.394.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|546.934.515
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,84
|1.069.413.971
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,17
|223.851.658
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8263
|14,8493
|% 0,40
|
|Euro
|15,6309
|15,6501
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5888
|18,6820
|% 1,23
|
|Frank
|15,2266
|15,3183
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|13,82
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,22
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem