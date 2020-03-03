***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 10:51
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823825
BIST
12:58110.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 2.741,69
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:586,2055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0453
|Açılış
|: 6,2070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:586,9063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:58318,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 4,45
|Açılış
|: 318,42
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|6.132.106
|% 14,80
|
|SONME
|6,08
|4.332.213
|% 14,29
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|GLBMD
|2,48
|899.302
|% 10,71
|
|AKSUE
|11,21
|4.794.682
|% 10,55
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|GYHOL
|21,80
|5.593.517
|% -5,05
|
|SAMAT
|2,40
|5.922.934
|% -4,76
|
|ALARK
|5,60
|66.153.209
|% -4,27
|
|FORMT
|2,20
|553.632
|% -3,93
|
|ASELS
|29,16
|429.138.329
|% 3,26
|
|THYAO
|12,05
|354.826.535
|% 2,12
|
|GARAN
|9,88
|253.579.903
|% 3,24
|
|KARSN
|1,90
|245.042.115
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,53
|174.882.586
|% 5,86
|
|KARSN
|1,90
|245.042.115
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|155.936.281
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|120.315.522
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,81
|65.015.862
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,53
|174.882.586
|% 5,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9062
|7,9458
|% 0,84
|
|Frank
|6,4529
|6,4918
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6485
|1,6568
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,15
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|-4,00
|
|Tam
|2.101
|2.154
|-3,41
|
|Yarım
|1.016
|1.042
|-1,65
|
|Çeyrek
|509
|521
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|53,27
|53,27
|1,37
|