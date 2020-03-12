***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 14:20
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827452
BIST
14:3296.289
En Yüksek
|Değişim
|: -4,63%
|| -4.677,57
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
14:326,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,2390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2475
En Düşük
6,2064
14:327,0138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0121
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
14:32329,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,03
|Açılış
|: 329,69
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.954.313
|% 20,00
|
|SELEC
|8,85
|136.684.264
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|18.820.546
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|275.448.795
|% 19,80
|
|DEVA
|11,90
|187.388.325
|% 19,72
|
|IHEVA
|2,55
|6.474.018
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,15
|49.758.096
|% -19,25
|
|TSPOR
|3,49
|149.322.510
|% -18,84
|
|ALCTL
|13,25
|17.230.174
|% -18,26
|
|RYSAS
|4,66
|37.442.123
|% -18,10
|
|ASELS
|25,02
|546.126.723
|% -4,36
|
|THYAO
|8,86
|404.510.983
|% -7,80
|
|ECILC
|4,78
|275.448.795
|% 19,80
|
|GARAN
|9,02
|224.425.928
|% -5,85
|
|MGROS
|22,02
|208.672.946
|% -4,18
|
|IHLGM
|0,98
|130.124.162
|% -12,50
|
|ODAS
|1,41
|139.557.104
|% -12,42
|
|CEMAS
|0,78
|58.063.686
|% -15,22
|
|KARSN
|1,40
|98.351.528
|% -9,09
|
|EKGYO
|1,17
|77.502.921
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9192
|7,9589
|% -0,25
|
|Frank
|6,6104
|6,6502
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6577
|1,6661
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|6,34
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.179
|2.212
|-11,00
|
|Tam
|2.170
|2.224
|-10,35
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|-5,00
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,41
|33,41
|-2,38
|