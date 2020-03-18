AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.057.205
|% 10,00
|ASLAN
|34,76
|593.457
|% 10,00
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|CELHA
|6,19
|616.217
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7437
|7,7826
|% 0,73
|Frank
|6,6845
|6,7248
|% 0,83
|Riyal
|1,7158
|1,7244
|% 1,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.503
|1.503
|-25,58
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,44
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,54
|-0,10
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,02
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|-0,43
Seans Raporu
- 11:24XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -497, 3 kaybederek (% -0.47 ) 105, 356
- 11:24XU100 Endeks 86, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 2, 109.00 milyon TL de
- 11:24IHEVA Yüzde -9.63 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 743, 820 adet işlem
- 11:23ECILC Yüzde -3.94 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 962, 694 adet işlem
- 11:22IHGZT Yüzde 9.50 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 801 adet işlem