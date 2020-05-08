***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:39
***AKSUE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSUE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843563
BIST
11:5598.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 279,18
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:557,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:557,7193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:55392,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 392,76
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.719.195
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.797.548
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.113.925
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|IPEKE
|13,49
|118.347.172
|% -5,99
|
|MARKA
|1,33
|5.609.866
|% -5,00
|
|BURVA
|18,42
|2.255.943
|% -4,56
|
|KRDMD
|2,60
|626.836.127
|% 0,00
|
|GARAN
|8,04
|355.576.994
|% 0,25
|
|HALKB
|5,37
|261.524.678
|% 3,47
|
|PETUN
|23,02
|254.955.408
|% 4,07
|
|SASA
|9,70
|233.586.342
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,60
|626.836.127
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|212.266.972
|% 0,00
|
|HALKB
|5,37
|261.524.678
|% 3,47
|
|VAKBN
|4,61
|209.951.849
|% 2,44
|
|GARAN
|8,04
|355.576.994
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7748
|8,8188
|% 0,03
|
|Frank
|7,2778
|7,3216
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8855
|1,8949
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|4,46
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.568
|-1,30
|
|Tam
|2.588
|2.635
|-1,30
|
|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,70
|
|Çeyrek
|630
|644
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,50
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
Seans Raporu
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12:07XU050
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